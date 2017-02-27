Додано: Пон 14 сер, 2023 14:01

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.

Неделей ранее возврат составил 0.367 млрд. грн.



Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 5.106 млрд. грн. (неделей ранее 4.570 млрд. грн.).

Общий объем продолжает увеличиваться - процесс связывания излишней ликвидности продолжается.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 17.305 млрд. грн. (неделей ранее 16.927 млрд. грн.)

С точки зрения валютного рынка, результат вполне достоверный, объем невалютных прочих операций исчезающе мал.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.411 млрд. грн, (неделей ранее 21.864 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1046.731 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 508.815 млрд. грн. (неделей ранее 513.181 млрд. грн.)



Расходы казначейства превысили доходы на 20.725 млрд. грн. (неделей ранее доходы 19.787 млрд. грн.)

Расходы достаточно скромны и стабильны.



За неделю было обналичено 4.184 млрд. грн. (неделей ранее 0.222 млрд. грн.)

Отток наличных из банков снова усилился, особенно это стало заметно к концу недели. Похоже на эффект свежей зарплаты.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 0,85;

Продал – 469,40.

Объем интервенций практически не изменился и находится на среднем уровне.

На этот раз пик пришелся на пятницу, что совершенно не типично. Хоть в нынешних условиях это особого смысла не имеет, желающих торговать валютой по пятницам обычно немного. Опять возникает подозрение, что появился кто-то очень крупный и очень спешащий.



И опять отличия от предыдущей недели нужно искать с микроскопом. Разве что обнал вырос, но это далеко не первостепенный показатель.