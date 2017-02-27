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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10702107031070410705>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 80
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
36%
29
37,50-38,00
30%
24
38,00-38,50
10%
8
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
4%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:07

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:На этой недели думаю перейдём к плавающему курсу

А як же каруселі?

Я карусель не кручу с апреля, перешёл на грн. вклады.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:07

Yuri_61 Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00

Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:09

  Qwerty написав:Yuri_61 Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы... :P А где курс...??? :P Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...??? :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:12

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:А потом, когда все нахаваются пойдёт курс вниз и там могут быть сюрпризы даже для карусельщиков, которые покупали дол. по 37,00

Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"
Так ажиотаж будет краткосрочным, думаю до 2х месяцев макс.. Потом выйдет НБУ со своей очередной постановой, когда уже лохов спекулянты подстригут и курс повернется в др. сторону. 50 лимонов НБУ не зря собрал, что бы потом курс был выше 38???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 14 сер, 2023 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:13

  Игорь написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:У мене євро 500, дуже змістовно

Коли у мене крайній раз була пачка цих єврових купюр - ледь їх пристроїв. Не без пригод. Ну їх нафіг.

Холостяк ? Жена, Милан, распродажа - очень быстро пристроится. Кстати, сколько штук в пачке ?
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это что стьоб над Украиной? почему 0 евро а не 5...10...200? :twisted:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 10:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вітаю. Що за аномалія така на міняйло?

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sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 11:47

sailed
Передали запит у відповідний відділ, внесуть правки. Дякуємо, що звернули увагу🤝
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 13:09

  Дюрі-бачі написав:Сподіваюсь в НБУ сидять не повні "зрадники інтересів України" і вони врахують досвід минулого літа у москалів: "долара по 50", який перетворився в кінці року в "по 80 для латання бюджету"

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Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 14:01

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.
Неделей ранее возврат составил 0.367 млрд. грн.

Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 5.106 млрд. грн. (неделей ранее 4.570 млрд. грн.).
Общий объем продолжает увеличиваться - процесс связывания излишней ликвидности продолжается.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 17.305 млрд. грн. (неделей ранее 16.927 млрд. грн.)
С точки зрения валютного рынка, результат вполне достоверный, объем невалютных прочих операций исчезающе мал.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 22.411 млрд. грн, (неделей ранее 21.864 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1046.731 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 508.815 млрд. грн. (неделей ранее 513.181 млрд. грн.)

Расходы казначейства превысили доходы на 20.725 млрд. грн. (неделей ранее доходы 19.787 млрд. грн.)
Расходы достаточно скромны и стабильны.

За неделю было обналичено 4.184 млрд. грн. (неделей ранее 0.222 млрд. грн.)
Отток наличных из банков снова усилился, особенно это стало заметно к концу недели. Похоже на эффект свежей зарплаты.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,85;
Продал – 469,40.
Объем интервенций практически не изменился и находится на среднем уровне.
На этот раз пик пришелся на пятницу, что совершенно не типично. Хоть в нынешних условиях это особого смысла не имеет, желающих торговать валютой по пятницам обычно немного. Опять возникает подозрение, что появился кто-то очень крупный и очень спешащий.

И опять отличия от предыдущей недели нужно искать с микроскопом. Разве что обнал вырос, но это далеко не первостепенный показатель.
Сибарит
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