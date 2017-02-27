|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:16
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.08.2023..........15.08.2023
дата розрахунку................11.08.2023...........14.08.2023
Євро...................................40,2145................40,006...-0.52%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0940 (вчера 1.0997)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.92 (вчера 102.47).
Отыграв в пятницу падение четверга, доллар продолжил рост и к сегодняшнему утру достиг месячного максимума. С утра ситуация достаточно спокойная. На длинном отрезке можно заметить, что уже ровно месяц продолжается рост в режиме курсовой пилы. Однако, на еще более длинном отрезке просматривается всего лишь замедление падения, продолжающегося уже почти год. С этого ракурса мы находимся на вершине очередного зубца пилы, который, надо признать, еще не дорисован.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7068
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5998 раз.
- Подякували: 19509 раз.
-
- Профіль
-
102
54
33
2
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:24
Идём вверх?
-
Vооdoо People
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 29.03.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:13
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы...
А где курс...???
Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...???
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2570
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33007
|36293388
|
|
|7976
|22907880
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12945150
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|