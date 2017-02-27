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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10702107031070410705

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 35,00
4%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
36%
29
37,50-38,00
30%
24
38,00-38,50
11%
9
38,50-39,00
4%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
4%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:16

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.08.2023..........15.08.2023
дата розрахунку................11.08.2023...........14.08.2023
Євро...................................40,2145................40,006...-0.52%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0940 (вчера 1.0997)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.92 (вчера 102.47).
Отыграв в пятницу падение четверга, доллар продолжил рост и к сегодняшнему утру достиг месячного максимума. С утра ситуация достаточно спокойная. На длинном отрезке можно заметить, что уже ровно месяц продолжается рост в режиме курсовой пилы. Однако, на еще более длинном отрезке просматривается всего лишь замедление падения, продолжающегося уже почти год. С этого ракурса мы находимся на вершине очередного зубца пилы, который, надо признать, еще не дорисован.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 15:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Идём вверх?
Vооdoо People
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 16:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:Yuri_61 Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы... :P А где курс...??? :P Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...??? :shock:


своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо 8)
emeta
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