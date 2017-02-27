|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:16
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.08.2023..........15.08.2023
дата розрахунку................11.08.2023...........14.08.2023
Євро...................................40,2145................40,006...-0.52%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0940 (вчера 1.0997)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.92 (вчера 102.47).
Отыграв в пятницу падение четверга, доллар продолжил рост и к сегодняшнему утру достиг месячного максимума. С утра ситуация достаточно спокойная. На длинном отрезке можно заметить, что уже ровно месяц продолжается рост в режиме курсовой пилы. Однако, на еще более длинном отрезке просматривается всего лишь замедление падения, продолжающегося уже почти год. С этого ракурса мы находимся на вершине очередного зубца пилы, который, надо признать, еще не дорисован.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7068
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5998 раз.
- Подякували: 19514 раз.
-
- Профіль
-
102
54
33
2
Додано: Пон 14 сер, 2023 15:24
Идём вверх?
-
Vооdoо People
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 29.03.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 16:13
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы...
А где курс...???
Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...???
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2571
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:52
мабуть сьогодні сезон літніх пасовищ в теплих долинах закінчився для 2023 року.
І з завтрашнього дня курс на північ без зупинки.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2592
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:10
Yuri_61 а чо це з завтрашнього? вже декілька днів на північ без зупинки
-
xsh
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 31.08.12
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:22
emeta написав: Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы... : А где курс...??? : Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...??? :shock
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
З нерозривних депо - не вискочиш!
Тому - чекайте на мене
Мої основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді - тож чекаємо
Та й ще є куди чекати - до 38,50 на віддачу(приблизна "нульова точка") Бо, все що менше - то гривнедепо -рулеЗззззз!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5201
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 21:24
emeta написав:
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
А вы что всё ещё ждёте карусели или на сундуке с баксами как квочка сидите...)) Весной писали, что будет летом жоп... с грн. дело, теперь пишут осенью. Сидите и ждите далее, а я пока не плохо зарабатываю на грн. дело.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6962
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 сер, 2023 22:18
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
А вы что всё ещё ждёте карусели или на сундуке с баксами как квочка сидите...)) Весной писали, что будет летом жоп... с грн. дело, теперь пишут осенью. Сидите и ждите далее, а я пока не плохо зарабатываю на грн. дело.
ОВДП
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13981
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 04:53
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
А вы что всё ещё ждёте карусели или на сундуке с баксами как квочка сидите...)) Весной писали, что будет летом жоп... с грн. дело, теперь пишут осенью. Сидите и ждите далее, а я пока не плохо зарабатываю на грн. дело.
И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9017
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33007
|36293622
|
|
|7976
|22907931
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12945188
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|