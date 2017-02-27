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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:16
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................14.08.2023..........15.08.2023
дата розрахунку................11.08.2023...........14.08.2023
Євро...................................40,2145................40,006...-0.52%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0940 (вчера 1.0997)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.92 (вчера 102.47).
Отыграв в пятницу падение четверга, доллар продолжил рост и к сегодняшнему утру достиг месячного максимума. С утра ситуация достаточно спокойная. На длинном отрезке можно заметить, что уже ровно месяц продолжается рост в режиме курсовой пилы. Однако, на еще более длинном отрезке просматривается всего лишь замедление падения, продолжающегося уже почти год. С этого ракурса мы находимся на вершине очередного зубца пилы, который, надо признать, еще не дорисован.
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Сибарит
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Додано: Пон 14 сер, 2023 15:24
Идём вверх?
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Додано: Пон 14 сер, 2023 16:13
Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы...
А где курс...???
Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...???
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
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emeta
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:52
мабуть сьогодні сезон літніх пасовищ в теплих долинах закінчився для 2023 року.
І з завтрашнього дня курс на північ без зупинки.
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Yuri_61
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:10
Yuri_61 а чо це з завтрашнього? вже декілька днів на північ без зупинки
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xsh
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:22
emeta написав: Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:Yuri_61
Так де курс по 34, який ви нам так вперто прогнозували?!
Мне всегда нравились ответы... : А где курс...??? : Типа все реально слушают формучанинов. А своя голова для чего...??? :shock
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
З нерозривних депо - не вискочиш!
Тому - чекайте на мене
Мої основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді - тож чекаємо
Та й ще є куди чекати - до 38,50 на віддачу(приблизна "нульова точка") Бо, все що менше - то гривнедепо -рулеЗззззз!
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Додано: Пон 14 сер, 2023 21:24
emeta написав:
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
А вы что всё ещё ждёте карусели или на сундуке с баксами как квочка сидите...)) Весной писали, что будет летом жоп... с грн. дело, теперь пишут осенью. Сидите и ждите далее, а я пока не плохо зарабатываю на грн. дело.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 14 сер, 2023 22:18
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
А вы что всё ещё ждёте карусели или на сундуке с баксами как квочка сидите...)) Весной писали, что будет летом жоп... с грн. дело, теперь пишут осенью. Сидите и ждите далее, а я пока не плохо зарабатываю на грн. дело.
ОВДП
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sens
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Додано: Вів 15 сер, 2023 04:53
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
своя голова - хорошо, а голова Игоря Алексеевича лучше же )
Ждём же отмашки от вас когда выпрыгивать из грндеЛо
А вы что всё ещё ждёте карусели или на сундуке с баксами как квочка сидите...)) Весной писали, что будет летом жоп... с грн. дело, теперь пишут осенью. Сидите и ждите далее, а я пока не плохо зарабатываю на грн. дело.
И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
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Investor_K
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Додано: Вів 15 сер, 2023 09:23
За перше півріччя 2023 року Україна проекспортувала на 11 млрд дол менше товарів, ніж імпортувала – негативне сальдо торгівлі за рік зросло вчетверо.
Про це повідомила Державна служба статистики.
За першу половину 2023 року Україна проекспортувала товарів на суму 19,4 млрд дол – на 14,3% менше, ніж за відповідний період торік. Зауважимо, що у цей період входять майже два місяці до запровадження воєнного стану в Україні.
Щодо імпорту, то його обсяг за перші пів року становив 30,4 млрл дол. За цей період Україна імпортувала товарів на 20,7% більше у грошовому вимірі порівняно з першим півріччям 2022 року.
Негативне сальдо торгівлі, відповідно, становило 11 млрд дол – вчетверо більше, ніж за відповідний період торік. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,64 проти 0,9 торік.
У розрізі категорій товарів, найбільше Україна експортувала продукти рослинного походження, зокрема – зернові (6,7 млрд дол); жири та олії (2,9 млрд дол) та недорогоцінні мета, зокрема – чорні метали (2,1 млрд дол).
Щодо імпорту, найбільше на митну територію України ввозилися пальне (5,8 млрд дол), машини та електротехнічне обладнання (5,2 млрд дол), продукція хімічної промисловості (3,8 млрд дол) та транспортні засоби (3,3 млрд дол).
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