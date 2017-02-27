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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 сер, 2023 09:54
Investor_K написав:
И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 10:18
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.
Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
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sens
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:22
sens написав:
Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
вы читать умеете?????? идёт сравнение или карусели или грн. депозитов. Можно и др. купить и быть млрд. Я смотрю вы постоянно какую то хрень пишите...
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Додано: Вів 15 сер, 2023 11:27
Опа. А чому підростаємо? Що рОкета запускає двигуни?
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