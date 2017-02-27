|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 сер, 2023 09:54
Investor_K написав:
И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6965
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 сер, 2023 10:18
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.
Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13990
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:22
sens написав:
Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
вы читать умеете?????? идёт сравнение или карусели или грн. депозитов. Можно и др. купить и быть млрд. какую то хрень пишите...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 15 сер, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6965
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 сер, 2023 11:27
Опа. А чому підростаємо? Що рОкета запускає двигуни?
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1032
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 14:18
ihorsic Ловіть момент, бо працює радар і ПВО на напоготові.
-
xsh
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 31.08.12
- Подякував: 407 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 15:16
Дорожче буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9018
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 867 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 15:36
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
вы читать умеете?????? идёт сравнение или карусели или грн. депозитов. Можно и др. купить и быть млрд. какую то хрень пишите...
Ви писати коли навчитися державною мовою? 70 доларів прибутку 1996 року та ще 2600 сумнівної якості це справді треба обговорювати?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13990
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 15:37
Investor_K написав:
Дорожче буде?
В четвер продасте,в понеділок відкупитися
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13990
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 768 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:02
Пост тупо на новостях, что рубль па100.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12190
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1830 раз.
- Подякували: 2644 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33007
|36293797
|
|
|7976
|22907973
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12945233
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|