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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10704107051070610707>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 88
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
34%
30
37,50-38,00
33%
29
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 09:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 10:18

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.

Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?

вы читать умеете?????? идёт сравнение или карусели или грн. депозитов. Можно и др. купить и быть млрд. какую то хрень пишите...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 15 сер, 2023 12:36, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 11:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Опа. А чому підростаємо? Що рОкета запускає двигуни?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 14:18

ihorsic Ловіть момент, бо працює радар і ПВО на напоготові.
xsh
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:16

Дорожче буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:36

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?

вы читать умеете?????? идёт сравнение или карусели или грн. депозитов. Можно и др. купить и быть млрд. какую то хрень пишите...

Ви писати коли навчитися державною мовою? 70 доларів прибутку 1996 року та ще 2600 сумнівної якості це справді треба обговорювати?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 15:37

  Investor_K написав:Дорожче буде?

В четвер продасте,в понеділок відкупитися
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пост тупо на новостях, что рубль па100.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 17:26

  Zebra написав:Пост тупо на новостях, что рубль па100.

який зв'язок? тоді вже навпаки має бути
zerocool
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