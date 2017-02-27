Додано: Вів 15 сер, 2023 17:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................15.08.2023.........16.08.2023

дата розрахунку...............14.08.2023..........15.08.2023

Євро..................................40,006.................39,9658...-0.1%

Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0929 (вчера 1.0940)



Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 102.92).

Вчера после 15 доллар ускорил рост, часа через 1.5 достиг очередного максимума, а после этого стал очень плавно снижаться.

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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 серпня 2023 року, до державного бюджету

залучено 6 402 299 554,74 грн.

Из них:

- до 02.10.2024 - 413 дн. - 17,80% - 394 716 998,75 грн;

- до 15.01.2025 - 518 дн. - 18,35% - 124 728 676,80 грн;

- до 22.07.2026 - 1071 дн. - 19,50% - 5 082 791 293,00 грн - резервные;

- до 16.05.2024 - 274 дн. - 3,11% - 19 998 564,87 евро.

Сегодня был предложен тот же набор гривневых бумаг, что и на предыдущих двух размещениях, но к ним добавился выпуск в евро. Лимит по среднесрочным бумагам, которые пользовались серьезным спросом в прошлый вторник, был немного уменьшен. Лимит по евро совсем скромный. Остальные лимиты не изменились.

Несмотря на добавления облигаций, номинированных в евро, общий результат оказался скромнее, чем на прошлой неделе. Доходность по гривневым бумагам не изменилась.

Единственным выпуском, который пользовался серьезным спросом оказались длинные бумаги, которые уже обрели статус "резервных". Объем заявок превисил лимит более, чем в 1.5 раза. Некоторые заявки пришлось удовлетворять не в полном объеме. "Обычные" облигации особым спросом не пользовались.

Объем валютных заявок приблизился к скромному лимиту, но жесткое отсечение по доходности оставило чуть более пятой части. Интересно, что отклонены были всего 4 заявки из 48, в которых и содержался основной спрос. Доходность получилась ниже номинальной.

В очередной раз видим, как Минфин ограничивает заимствования, не набирая лишнего.