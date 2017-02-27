Стадный
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:41
Додано: Вів 15 сер, 2023 17:58
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................15.08.2023.........16.08.2023
дата розрахунку...............14.08.2023..........15.08.2023
Євро..................................40,006.................39,9658...-0.1%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0929 (вчера 1.0940)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 102.92).
Вчера после 15 доллар ускорил рост, часа через 1.5 достиг очередного максимума, а после этого стал очень плавно снижаться.
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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 15 серпня 2023 року, до державного бюджету
залучено 6 402 299 554,74 грн.
Из них:
- до 02.10.2024 - 413 дн. - 17,80% - 394 716 998,75 грн;
- до 15.01.2025 - 518 дн. - 18,35% - 124 728 676,80 грн;
- до 22.07.2026 - 1071 дн. - 19,50% - 5 082 791 293,00 грн - резервные;
- до 16.05.2024 - 274 дн. - 3,11% - 19 998 564,87 евро.
Сегодня был предложен тот же набор гривневых бумаг, что и на предыдущих двух размещениях, но к ним добавился выпуск в евро. Лимит по среднесрочным бумагам, которые пользовались серьезным спросом в прошлый вторник, был немного уменьшен. Лимит по евро совсем скромный. Остальные лимиты не изменились.
Несмотря на добавления облигаций, номинированных в евро, общий результат оказался скромнее, чем на прошлой неделе. Доходность по гривневым бумагам не изменилась.
Единственным выпуском, который пользовался серьезным спросом оказались длинные бумаги, которые уже обрели статус "резервных". Объем заявок превисил лимит более, чем в 1.5 раза. Некоторые заявки пришлось удовлетворять не в полном объеме. "Обычные" облигации особым спросом не пользовались.
Объем валютных заявок приблизился к скромному лимиту, но жесткое отсечение по доходности оставило чуть более пятой части. Интересно, что отклонены были всего 4 заявки из 48, в которых и содержался основной спрос. Доходность получилась ниже номинальной.
В очередной раз видим, как Минфин ограничивает заимствования, не набирая лишнего.
Додано: Вів 15 сер, 2023 18:21
Дивна справа, усі роки коли курс ру.бля падав за ним котилась і наша гривня. Де тут зв'язок, особливо зараз ?
Вчора по 37,48 скинув, потім на 37,45 відкотилися. Ха,думаю, красафчик. зараз тута па 37,60 вже приймають.
Додано: Вів 15 сер, 2023 18:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
люди, что проиходит?
в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!!
що робити?
Додано: Вів 15 сер, 2023 18:57
Додано: Вів 15 сер, 2023 19:03
Додано: Вів 15 сер, 2023 19:09
Додано: Вів 15 сер, 2023 19:10
зараз жаба давить їх купувати, та як в ЗВР майже 42 млрд!!!
це з одної сторони. А з другої, НБУ по 2 млрд зливає в місяць, спалює на підтримку курсу і задовільнення скаженого попиту незрозуміло кого на МБ. А якщо перестане? то куди курс полетить ту зе мун чи на венеру?
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:01
але ж зараз вже давно немає емісії гривні, ходять такі чутки, бо МВФ це забороняє. Хіба не так?
А який тоді зараз як то кажуть, гривневий навіс?
І з практики відомо, що як тільки ставку рефінансування збільшують, то відразу ринок аж бігом курс долара донизу робить. Приклад: сьогодні у так званих сусідів це відбулося. Не довго деякі злорадствовали курсу долара по 100 рублів.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 15 сер, 2023 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 сер, 2023 20:08
Я не троллю, але дійсно, за такий маленький клаптик американського паперу, потрібно віддати величезну купу гривні. Аж серце кров"ю обливається. Хоча б більшими за розмірами, чи що були, як євро, наприклад. не так прикро було б тоді.
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