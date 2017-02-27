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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10705107061070710708

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 88
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
34%
30
37,50-38,00
33%
29
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
4
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:12

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:люди, что проиходит?
в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!!
що робити?

ще раз по-простому - розмір ЗВР це також ознака, а скільки гривні вже емітували гривні під ці ЗВР. чи ви не дивитесь, що також зростає й кількість гривні?


але ж зараз вже давно немає емісії гривні, ходять такі чутки, бо МВФ це забороняє. Хіба не так?
А який тоді зараз як то кажуть, гривневий навіс?
І з практики відомо, що як тільки ставку рефінансування збільшують, то відразу ринок аж бігом курс долара донизу робить. Приклад: сьогодні у так званих сусідів це відбулося.

вже описували - емісія є різна.
прямої емісії - коли НБУ купує ОВДП (що мало місце в 2022), наразі немає.

а емісія від викупу НБУ валюти - аж гудить :D
Shaman
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