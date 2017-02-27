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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 15 сер, 2023 20:12
Yuri_61 написав: Shaman написав: Yuri_61 написав:
люди, что проиходит?
в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!!
що робити?
ще раз по-простому - розмір ЗВР це також ознака, а скільки гривні вже емітували гривні під ці ЗВР. чи ви не дивитесь, що також зростає й кількість гривні?
але ж зараз вже давно немає емісії гривні, ходять такі чутки, бо МВФ це забороняє. Хіба не так?
А який тоді зараз як то кажуть, гривневий навіс?
І з практики відомо, що як тільки ставку рефінансування збільшують, то відразу ринок аж бігом курс долара донизу робить. Приклад: сьогодні у так званих сусідів це відбулося.
вже описували - емісія є різна.
прямої емісії - коли НБУ купує ОВДП (що мало місце в 2022), наразі немає.
а емісія від викупу НБУ валюти - аж гудить
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