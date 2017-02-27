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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10705107061070710708

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 89
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
34%
30
37,50-38,00
33%
29
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:12

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:люди, что проиходит?
в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!!
що робити?

ще раз по-простому - розмір ЗВР це також ознака, а скільки гривні вже емітували гривні під ці ЗВР. чи ви не дивитесь, що також зростає й кількість гривні?


але ж зараз вже давно немає емісії гривні, ходять такі чутки, бо МВФ це забороняє. Хіба не так?
А який тоді зараз як то кажуть, гривневий навіс?
І з практики відомо, що як тільки ставку рефінансування збільшують, то відразу ринок аж бігом курс долара донизу робить. Приклад: сьогодні у так званих сусідів це відбулося.

вже описували - емісія є різна.
прямої емісії - коли НБУ купує ОВДП (що мало місце в 2022), наразі немає.

а емісія від викупу НБУ валюти - аж гудить :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:31

  Shaman написав:а емісія від викупу НБУ валюти - аж гудить :D

так це ж не емісія. Це кругообіг гривні з одного кармана в інший.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 20:59

То що, наші спеціалісти з НБУ вже не можуть гривні надрукувати для затикання дірок в бюджеті? Тільки з дозволу МВФ?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:11

AndriyQ Можуть й самовільно надрукувати, але тоді МВФ не дасть більше грошей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 15 сер, 2023 21:11

  AndriyQ написав:То що, наші спеціалісти з НБУ вже не можуть гривні надрукувати для затикання дірок в бюджеті? Тільки з дозволу МВФ?


це у Вас бажання потролити місцевих?

Обсяг емісії у 2022 році становив 400 млрд грн. Саме на таку суму НБУ викупив ОВДП, які розмістив Мінфін. Але у 2023 році Нацбанк обіцяє не друкувати гривню, що сприятиме уповільненню темпів інфляції до 18,7%.

Національний банк у 2023 році має намір обійтись без емісії. Принаймні у січні НБУ друкарський верстат не включав ще жодного разу.

"Національний банк у 2023 році не здійснював викуп внутрішніх державних облігацій. І протягом року дефіцит бюджету не повинен фінансуватися за рахунок прямого викупу ОВДП з боку НБУ", – повідомила прес-служба НБУ у відповідь на запит delo.ua.

Нацбанк розраховує на допомогу від міжнародних партнерів. Саме завдяки їм Україна спромоглася покрити дефіцит держбюджету (нехай і частково) у 2022 році. А у 2023 році вливання з-за кордону дозволять уникнути емісії. (дані на 1 лютого 2023)
https://delo.ua/finance/comu-nbu-zupini ... yu-410395/
Yuri_61
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