Yuri_61 написав:люди, что проиходит? в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!! що робити?
ще раз по-простому - розмір ЗВР це також ознака, а скільки гривні вже емітували гривні під ці ЗВР. чи ви не дивитесь, що також зростає й кількість гривні?
але ж зараз вже давно немає емісії гривні, ходять такі чутки, бо МВФ це забороняє. Хіба не так? А який тоді зараз як то кажуть, гривневий навіс? І з практики відомо, що як тільки ставку рефінансування збільшують, то відразу ринок аж бігом курс долара донизу робить. Приклад: сьогодні у так званих сусідів це відбулося.
вже описували - емісія є різна. прямої емісії - коли НБУ купує ОВДП (що мало місце в 2022), наразі немає.
AndriyQ написав:То що, наші спеціалісти з НБУ вже не можуть гривні надрукувати для затикання дірок в бюджеті? Тільки з дозволу МВФ?
це у Вас бажання потролити місцевих?
Обсяг емісії у 2022 році становив 400 млрд грн. Саме на таку суму НБУ викупив ОВДП, які розмістив Мінфін. Але у 2023 році Нацбанк обіцяє не друкувати гривню, що сприятиме уповільненню темпів інфляції до 18,7%.
Національний банк у 2023 році має намір обійтись без емісії. Принаймні у січні НБУ друкарський верстат не включав ще жодного разу.
"Національний банк у 2023 році не здійснював викуп внутрішніх державних облігацій. І протягом року дефіцит бюджету не повинен фінансуватися за рахунок прямого викупу ОВДП з боку НБУ", – повідомила прес-служба НБУ у відповідь на запит delo.ua.
Нацбанк розраховує на допомогу від міжнародних партнерів. Саме завдяки їм Україна спромоглася покрити дефіцит держбюджету (нехай і частково) у 2022 році. А у 2023 році вливання з-за кордону дозволять уникнути емісії. (дані на 1 лютого 2023) https://delo.ua/finance/comu-nbu-zupini ... yu-410395/
Investor_K написав:И сколько удалось заработать? Пару тыщ?
Смотря сколько вложить??? Но, больше чем в карусели. Считаем не только проценты, но и тело, которое менял весной по 37,60, а забрал вклад и курс был 37,45. С каждой 2700 дол., как в карусели, то летние грн. дело на 3 мес. принесли прибл. на 70 баксов больше.
Краще було купити квадрати по 29 к і продати по 37к на додачу ще загальна сума вийшла більшою на 30 відсотків. Що таке 70 usd?
Шо за квадраты??? Хочу прикупить и многА!
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 15 сер, 2023 23:05, всього редагувалось 1 раз.
AndriyQ написав:То що, наші спеціалісти з НБУ вже не можуть гривні надрукувати для затикання дірок в бюджеті? Тільки з дозволу МВФ?
це у Вас бажання потролити місцевих?
Обсяг емісії у 2022 році становив 400 млрд грн. Саме на таку суму НБУ викупив ОВДП, які розмістив Мінфін. Але у 2023 році Нацбанк обіцяє не друкувати гривню, що сприятиме уповільненню темпів інфляції до 18,7%.
Національний банк у 2023 році має намір обійтись без емісії. Принаймні у січні НБУ друкарський верстат не включав ще жодного разу.
"Національний банк у 2023 році не здійснював викуп внутрішніх державних облігацій. І протягом року дефіцит бюджету не повинен фінансуватися за рахунок прямого викупу ОВДП з боку НБУ", – повідомила прес-служба НБУ у відповідь на запит delo.ua.
Нацбанк розраховує на допомогу від міжнародних партнерів. Саме завдяки їм Україна спромоглася покрити дефіцит держбюджету (нехай і частково) у 2022 році. А у 2023 році вливання з-за кордону дозволять уникнути емісії. (дані на 1 лютого 2023) https://delo.ua/finance/comu-nbu-zupini ... yu-410395/
поки що в 2023 році прямої емісії не було. й скоріш за все не буде
Yuri_61 написав:люди, что проиходит? в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!! що робити?
Беріть лінійку або штангенциркуль і переміряйте папірці купюр долларів може вони вам вже більше подобаються ?
Я не троллю, але дійсно, за такий маленький клаптик американського паперу, потрібно віддати величезну купу гривні. Аж серце кров"ю обливається. Хоча б більшими за розмірами, чи що були, як євро, наприклад. не так прикро було б тоді.
І я не тролю. То ви не правильно міряєте. Не треба довжину чи ширину. Ви міряйте товщину пачки. В сантиметрах. Найкращий спосіб вимірювати. Одна сотка 4 папірця по тищі гривнів, ще й здача буде. Де ж тута купа? Чотири бомажки.