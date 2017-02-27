Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 00:58
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|