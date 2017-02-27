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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 00:58
alex lem написав: zerocool написав: Zebra написав:
Пост тупо на новостях, что рубль па100.
який зв'язок? тоді вже навпаки має бути
Дивна справа, усі роки коли курс ру.бля падав за ним котилась і наша гривня. Де тут зв'язок, особливо зараз ?
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
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Додано: Сер 16 сер, 2023 01:26
zerocool написав:
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
Пересічний давно забув про валюту. Але коли з телемарафону почали весь час казати про доллар за 100 рублів, це не могло не викликати міні загончик.
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