Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 00:58
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
Додано: Сер 16 сер, 2023 01:26
Пересічний давно забув про валюту. Але коли з телемарафону почали весь час казати про доллар за 100 рублів, це не могло не викликати міні загончик.
Додано: Сер 16 сер, 2023 06:52
Якщо в росіян поплив рубль до 100, у нас дивним чином курс також почав свій ріст. Назвати ці речі співпадінням не доречно. Нбу також зробив анонс щодо ринкового курсу. Ще вартість палива і акцизи. Поки у нас гірший стан, мені особисто краще щоб припинили війну,всі розуміють що це є основним тріггером панікі.
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