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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10706107071070810709

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 91
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
34%
31
37,50-38,00
33%
30
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
5
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 00:58

  alex lem написав:
  zerocool написав:
  Zebra написав:Пост тупо на новостях, что рубль па100.

який зв'язок? тоді вже навпаки має бути

Дивна справа, усі роки коли курс ру.бля падав за ним котилась і наша гривня. Де тут зв'язок, особливо зараз ?

Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь

Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 06:52

  Zebra написав:
  zerocool написав:Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь

Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам

Пересічний давно забув про валюту. Але коли з телемарафону почали весь час казати про доллар за 100 рублів, це не могло не викликати міні загончик.

Якщо в росіян поплив рубль до 100, у нас дивним чином курс також почав свій ріст. Назвати ці речі співпадінням не доречно. Нбу також зробив анонс щодо ринкового курсу. Ще вартість палива і акцизи. Поки у нас гірший стан, мені особисто краще щоб припинили війну,всі розуміють що це є основним тріггером панікі.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 08:47

Припинити війну з яким результатом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:05

  AndriyQ написав:То що, наші спеціалісти з НБУ вже не можуть гривні надрукувати для затикання дірок в бюджеті?
а зачем? - даже "Маастрихт" пока не превышен
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 09:51

  sens написав:[
Якщо в росіян поплив рубль до 100, у нас дивним чином курс також почав свій ріст. Назвати ці речі співпадінням не доречно.

Поясніть будь ласка зв'язок
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:17

Investor_K
Дивно на фінансовій форумі не розуміти реальних речей не аналізувати і не зіставляти факти, а жити певними "хотелками", наприклад курсовими. Не розуміти геополітичного впливу, військового, демографічного, фінансового, енергетичного, нарешті ядерного статусу держав, є речі, які апріорі не можуть бути "хотелками", ось як, наприклад, курс.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 11:22

  Yuri_61 написав:
  alex lem написав:
  Yuri_61 написав:люди, что проиходит?
в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!!
що робити?

Беріть лінійку або штангенциркуль і переміряйте папірці купюр долларів може вони вам вже більше подобаються ? :wink:


Я не троллю, але дійсно, за такий маленький клаптик американського паперу, потрібно віддати величезну купу гривні. Аж серце кров"ю обливається. Хоча б більшими за розмірами, чи що були, як євро, наприклад. не так прикро було б тоді.


... оце дніщЄ

працюйте з безготівковими грошима щоб не було що лінійкою міряти...
DmitryZP
 
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  #<1 ... 10706107071070810709
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