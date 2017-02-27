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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 00:58
alex lem написав: zerocool написав: Zebra написав:
Пост тупо на новостях, что рубль па100.
який зв'язок? тоді вже навпаки має бути
Дивна справа, усі роки коли курс ру.бля падав за ним котилась і наша гривня. Де тут зв'язок, особливо зараз ?
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
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Додано: Сер 16 сер, 2023 06:52
Zebra написав: zerocool написав:
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
Пересічний давно забув про валюту. Але коли з телемарафону почали весь час казати про доллар за 100 рублів, це не могло не викликати міні загончик.
Якщо в росіян поплив рубль до 100, у нас дивним чином курс також почав свій ріст. Назвати ці речі співпадінням не доречно. Нбу також зробив анонс щодо ринкового курсу. Ще вартість палива і акцизи. Поки у нас гірший стан, мені особисто краще щоб припинили війну,всі розуміють що це є основним тріггером панікі.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 08:47
Припинити війну з яким результатом?
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Investor_K
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:05
AndriyQ написав:
То що, наші спеціалісти з НБУ вже не можуть гривні надрукувати для затикання дірок в бюджеті?
а зачем? - даже "Маастрихт" пока не превышен
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Додано: Сер 16 сер, 2023 09:51
sens написав:
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Якщо в росіян поплив рубль до 100, у нас дивним чином курс також почав свій ріст. Назвати ці речі співпадінням не доречно.
Поясніть будь ласка зв'язок
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Додано: Сер 16 сер, 2023 11:17
Investor_K
Дивно на фінансовій форумі не розуміти реальних речей не аналізувати і не зіставляти факти, а жити певними "хотелками", наприклад курсовими. Не розуміти геополітичного впливу, військового, демографічного, фінансового, енергетичного, нарешті ядерного статусу держав, є речі, які апріорі не можуть бути "хотелками", ось як, наприклад, курс.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 11:22
Yuri_61 написав: alex lem написав: Yuri_61 написав:
люди, что проиходит?
в ЗВР 42 лярда почти, а курс долара начал расти!!!!!
що робити?
Беріть лінійку або штангенциркуль і переміряйте папірці купюр долларів може вони вам вже більше подобаються ?
Я не троллю, але дійсно, за такий маленький клаптик американського паперу, потрібно віддати величезну купу гривні. Аж серце кров"ю обливається. Хоча б більшими за розмірами, чи що були, як євро, наприклад. не так прикро було б тоді.
... оце дніщЄ
працюйте з безготівковими грошима щоб не було що лінійкою міряти...
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Додано: Сер 16 сер, 2023 12:19
Вообще интересно наблюдать - вторую неделю безоткатный рост, а на профильной ветке разговоры только про геометрию. Респект НБУ - добился таки курсовой апатии.
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