Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 00:58
Ви нам із 1998 року пишете? О, скільки цікавого ще дізнаєтесь
Економіки вже давно відв'язані, а зараз швидше є зворотна кореляція - чим гірше їм, тим краще нам
Додано: Сер 16 сер, 2023 06:52
Якщо в росіян поплив рубль до 100, у нас дивним чином курс також почав свій ріст. Назвати ці речі співпадінням не доречно. Нбу також зробив анонс щодо ринкового курсу. Ще вартість палива і акцизи. Поки у нас гірший стан, мені особисто краще щоб припинили війну,всі розуміють що це є основним тріггером панікі.
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:05
Додано: Сер 16 сер, 2023 09:51
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:17
Investor_K
Дивно на фінансовій форумі не розуміти реальних речей не аналізувати і не зіставляти факти, а жити певними "хотелками", наприклад курсовими. Не розуміти геополітичного впливу, військового, демографічного, фінансового, енергетичного, нарешті ядерного статусу держав, є речі, які апріорі не можуть бути "хотелками", ось як, наприклад, курс.
Додано: Сер 16 сер, 2023 11:22
... оце дніщЄ
працюйте з безготівковими грошима щоб не було що лінійкою міряти...
Додано: Сер 16 сер, 2023 12:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вообще интересно наблюдать - вторую неделю безоткатный рост, а на профильной ветке разговоры только про геометрию. Респект НБУ - добился таки курсовой апатии.
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:52
Безвіткатний ріст за дві неділі АЖ на 1,5%. Оце амплітуда я вам скажу. Дивіться, такими темпами можна і в "космос полетіти".
Ну якщо на профільній гілці кожне 3-5 повідомлення - це повідомлення від відомого гуру валютообміну Yuri_61 або відповідь на нього інших форумчан, то що ви хочете?
Якщо люди не вміють освоїти кнопку ігнор та не годувати цю людину увагою, то нічого дивного, що приходиться говорити про геометрію.
Відкрию вам секрет. Надворі війна. Багато хто із тих, хто раніше думав про валюту та заощадження зараз думає зовсім про інше. Курс фіксований. (тобто дешевше навряд чи буде). Конверт-депо ніхто не відміняв. Відповідно, навіть якщо не встиг купити на готівці у вдалий момент, то завжди це зробиш через депозит.
Та й взагалі, арбітраж на коливанні курсу в наш час - це не є потрібна справа.
Всі ці фактори, в комплексі, дають те, що ми спостерігаємо на даній гілці форуму і що викликало вашу стурбованість.
Моє шанування.
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:59
Это не курсовая апатия. Это отток мозгов с одной отдельно взятой ветки.
Стоит обсудить - оставить ДС в названии ветки или не позорить светлую память дяди Саши.
Сибарит, что Вы скажете?
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