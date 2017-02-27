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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10707107081070910710

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 93
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
31
37,50-38,00
33%
31
38,00-38,50
12%
11
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
5
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37

У нас що бегемот знову почав сушити валюту, на чому ріст??

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....
ihorsic
 
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  #<1 ... 10707107081070910710
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