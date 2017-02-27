У нас що бегемот знову почав сушити валюту, на чому ріст??
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37
У нас що бегемот знову почав сушити валюту, на чому ріст??
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....
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