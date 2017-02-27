У нас що бегемот знову почав сушити валюту, на чому ріст??
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37
У нас що бегемот знову почав сушити валюту, на чому ріст??
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 16 сер, 2023 14:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....
Додано: Сер 16 сер, 2023 15:20
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.08.2023............17.08.2023
дата розрахунку...............15.08.2023.............16.08.2023
Євро..................................39,9658..................39,911...-0.13%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.09 (вчера 1.0929)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.13 (вчера 103.05).
Штиль. Суточный разброс не превышает четверти процента. Впрочем, по нашим меркам это чередование ракет с торпедами
Я не думаю, что наша глупость может каким-либо образом бросить тень на память дяди Саши.
Другое дело, что мне название изначально не нравилось, а теперь оно еще и многим не понятно. Но мое предложение назвать ветку "Валютний ринок в контексті. Памяти дяди Саши" тогда не прошло.
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:08
А мож оптовіки/гуртовики погодяться безготівкою гривню на картрахунок закинути?
Ну там по 100Кгрн під карусель
Додано: Сер 16 сер, 2023 16:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
З натугою знайшли 100т. Купюри різні, в т.ч. по 100. Безготівку не перераховують, колись був такий сервіс. Поки їхав впав на 37.60. Але обміняли по заявці 37.65.
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