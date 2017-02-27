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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10707107081070910710

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 93
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
31
37,50-38,00
33%
31
38,00-38,50
12%
11
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
5%
5
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:37

У нас що бегемот знову почав сушити валюту, на чому ріст??

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:20

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................16.08.2023............17.08.2023
дата розрахунку...............15.08.2023.............16.08.2023
Євро..................................39,9658..................39,911...-0.13%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.09 (вчера 1.0929)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.13 (вчера 103.05).
Штиль. Суточный разброс не превышает четверти процента. Впрочем, по нашим меркам это чередование ракет с торпедами :)

  Навуходоносор написав:Сибарит, что Вы скажете?

Я не думаю, что наша глупость может каким-либо образом бросить тень на память дяди Саши.
Другое дело, что мне название изначально не нравилось, а теперь оно еще и многим не понятно. Но мое предложение назвать ветку "Валютний ринок в контексті. Памяти дяди Саши" тогда не прошло.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....


Я по 37.67 трохи побігав. У звичних мені точках гривні немає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:08

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....


Я по 37.67 трохи побігав. У звичних мені точках гривні немає.

А мож оптовіки/гуртовики погодяться безготівкою гривню на картрахунок закинути?
Ну там по 100Кгрн під карусель 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Amethyst написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Ріст не ріст а я сьогодні здав. Зі слів валютників гривни обмаль. Валюту восновному здають.... Глянемо завтра вгадав чи ні....


Я по 37.67 трохи побігав. У звичних мені точках гривні немає.

А мож оптовіки/гуртовики погодяться безготівкою гривню на картрахунок закинути?
Ну там по 100Кгрн під карусель 8)


З натугою знайшли 100т. Купюри різні, в т.ч. по 100. Безготівку не перераховують, колись був такий сервіс. Поки їхав впав на 37.60. Але обміняли по заявці 37.65.
lel
 
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