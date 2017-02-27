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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 18:07
Economist написав: GUD написав:
то событие, которое продолжается и пока полного понимания его причин и границ действия нет..
Топливо выросло на 10 грн...
В себестоимости меньше + отчисление в бюджет, как относительно стабилизирующий фактор (в теории)... И как-то слабовато для устойчивого роста.
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GUD
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