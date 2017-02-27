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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 18:07
Economist написав: GUD написав:
то событие, которое продолжается и пока полного понимания его причин и границ действия нет..
Топливо выросло на 10 грн...
В себестоимости меньше + отчисление в бюджет, как относительно стабилизирующий фактор (в теории)... И как-то слабовато для устойчивого роста.
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GUD
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Додано: Сер 16 сер, 2023 20:03
Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.
Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".
Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:
25 січня
14 березня
25 квітня
13 червня
25 липня
19 вересня
31 жовтня
12 грудня
На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.
До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:
14 вересня
26 жовтня
14 грудня
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jump
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Додано: Сер 16 сер, 2023 20:08
jump написав:Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.
Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".
Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:
25 січня
14 березня
25 квітня
13 червня
25 липня
19 вересня
31 жовтня
12 грудня
На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки
:
14 вересня
26 жовтня
14 грудня
Нехай збираються. Але каруселі - не чіпати!
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Investor_K
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Додано: Сер 16 сер, 2023 20:15
Навуходоносор написав:
Это не курсовая апатия. Это отток мозгов
с одной отдельно взятой ветки.
Стоит обсудить - оставить ДС в названии ветки или не позорить светлую память дяди Саши.
Сибарит, что Вы скажете?
У зв'язку з "витіканням мізків" хочете вивісити прапор у вигляді, пропоную: "Елітний клуб у контексті місцевих анонімних диванних валютних мільйонерів"?
Чи пропонуєте переоформити права та заморозивши старий Інтелектуальний клюб та відкрити новий заклад "Валютний ринок у контексті Сибариту"?
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Прораб
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