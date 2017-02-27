В себестоимости меньше + отчисление в бюджет, как относительно стабилизирующий фактор (в теории)... И как-то слабовато для устойчивого роста.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 сер, 2023 18:07
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:03
Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.
Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".
Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:
25 січня
14 березня
25 квітня
13 червня
25 липня
19 вересня
31 жовтня
12 грудня
На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.
До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:
14 вересня
26 жовтня
14 грудня
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:08
Нехай збираються. Але каруселі - не чіпати!
Додано: Сер 16 сер, 2023 20:15
У зв'язку з "витіканням мізків" хочете вивісити прапор у вигляді, пропоную: "Елітний клуб у контексті місцевих анонімних диванних валютних мільйонерів"?
Чи пропонуєте переоформити права та заморозивши старий Інтелектуальний клюб та відкрити новий заклад "Валютний ринок у контексті Сибариту"?
Додано: Сер 16 сер, 2023 22:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Якщо журнал The Economist правильно розрахував індекс Бігмака для України в 2013 році, то згідно моїх розрахунків, мінімальний курс долара в Україні повинен бути зараз
46 грн а максимальний 54 грн, але ніяк не 37,8, як зараз на готівковому валютному ринку.
а якщо розрахувати курс долара пропорційно збільенню грошового агрегату М2
або 2727991,3-2045429,9= 682561,4, що складає 33,37% від М2 за січень 2022 року
у січні 2022 року курс долара був 27,4 на продаж
27,4*1,3337=36,54 грн за 1 долар
тобто НБУ розрахувало вірно і логічно курс долара пропорціонально збільшенню грошової маси М2.
Додано: Чет 17 сер, 2023 00:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 17 сер, 2023 00:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
эксперты без кавычек молчат, поэтому гадания на кофейной гуще. А тут еще поговаривают, что заканчивается цикл помощи от штатов и что там их рада решит в дальнейшем наступными траншами ...
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 17 сер, 2023 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 сер, 2023 01:39
Автомобилей на дорогах с каждым днём всё больше. В прошлом году было импортировано топлива на $7 млрд. В этом проскакивала цифра уже на $5 млрд. К концу года будет под $10 млрд. Не шикарно ли живём свои задницы в булочную возить? Получается по 10 тысяч грн в год расходы на горючее на человека (включая младенцев и пристарелых). Неплохо живём.
Додано: Чет 17 сер, 2023 02:49
Це по 0.5л на день на людину, включаючи все – не лише особисті авто, але і поїздки на автобусах, маршрутках, всі доставки автотранспортом для всіх товарів, навіть паливо для кожного сміттєвозу туди входить, заправка генераторів тощо?
Ні, це дуже мало
|