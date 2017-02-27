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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10709107101071110712>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
13%
12
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 18:07

  Economist написав:
  GUD написав:то событие, которое продолжается и пока полного понимания его причин и границ действия нет..


Топливо выросло на 10 грн...

В себестоимости меньше + отчисление в бюджет, как относительно стабилизирующий фактор (в теории)... И как-то слабовато для устойчивого роста.
GUD
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:03

Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.

Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".

Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:

25 січня
14 березня
25 квітня
13 червня
25 липня
19 вересня
31 жовтня
12 грудня

На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.



До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:

14 вересня
26 жовтня
14 грудня
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:08

  jump написав:Національний банк оприлюднив графік засідань Правління НБУ з монетарної політики, які вже заплановані до кінця 2024 року, і на яких ухвалюватиметься рішення з облікової ставки.

Графік оприлюднено на сайті НБУ в розділі "Монетарна політика".

Традиційно у 2024-му планується вісім засідань Правління НБУ:

25 січня
14 березня
25 квітня
13 червня
25 липня
19 вересня
31 жовтня
12 грудня

На чотирьох з указаних засідань, крім облікової ставки, розглядатимуться також нові макропрогнози Національного банку.



До кінця 2023 року заплановано ще три засідання з розгляду питання з облікової ставки:

14 вересня
26 жовтня
14 грудня

Нехай збираються. Але каруселі - не чіпати!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 20:15

  Навуходоносор написав:Это не курсовая апатия. Это отток мозгов с одной отдельно взятой ветки.

Стоит обсудить - оставить ДС в названии ветки или не позорить светлую память дяди Саши.

Сибарит, что Вы скажете?

У зв'язку з "витіканням мізків" хочете вивісити прапор у вигляді, пропоную: "Елітний клуб у контексті місцевих анонімних диванних валютних мільйонерів"?
Чи пропонуєте переоформити права та заморозивши старий Інтелектуальний клюб та відкрити новий заклад "Валютний ринок у контексті Сибариту"?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 22:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Якщо журнал The Economist правильно розрахував індекс Бігмака для України в 2013 році, то згідно моїх розрахунків, мінімальний курс долара в Україні повинен бути зараз
46 грн а максимальний 54 грн, але ніяк не 37,8, як зараз на готівковому валютному ринку.
а якщо розрахувати курс долара пропорційно збільенню грошового агрегату М2
або 2727991,3-2045429,9= 682561,4, що складає 33,37% від М2 за січень 2022 року
у січні 2022 року курс долара був 27,4 на продаж
27,4*1,3337=36,54 грн за 1 долар
тобто НБУ розрахувало вірно і логічно курс долара пропорціонально збільшенню грошової маси М2.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 00:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Безвіткатний ріст за дві неділі АЖ на 1,5%. Оце амплітуда я вам скажу.
А в банке 1.5% годовых дают ...
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 00:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  GUD написав:А пишут всякие "эксперты" много чего - от типа "инсайдов" по включению печатного станка из-за возможного сокращения помощи до влияния на курс возобновленных выплат военным...
эксперты без кавычек молчат, поэтому гадания на кофейной гуще. А тут еще поговаривают, что заканчивается цикл помощи от штатов и что там их рада решит в дальнейшем наступными траншами ...
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 17 сер, 2023 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 00:12

:roll:
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 02:49

  Zebra написав:Получается по 10 тысяч грн в год расходы на горючее на человека (включая младенцев и пристарелых). Неплохо живём.

Це по 0.5л на день на людину, включаючи все – не лише особисті авто, але і поїздки на автобусах, маршрутках, всі доставки автотранспортом для всіх товарів, навіть паливо для кожного сміттєвозу туди входить, заправка генераторів тощо?
Ні, це дуже мало
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:59

Кажеться шо всьо 37.90-38

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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