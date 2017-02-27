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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 09:59
Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:01
Игорь Алексеевич написав:
Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?
Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
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Economist
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:06
Economist написав: Игорь Алексеевич написав:
Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?
Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
ещё не даёт 10%, народ скучает за геморроем)
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Игорь Алексеевич
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- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 747 раз.
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