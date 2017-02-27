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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10709107101071110712

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
13%
12
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:59

Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?


Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:06

  Economist написав:
  Игорь Алексеевич написав:Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?


Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)

ещё не даёт 10%, народ скучает за геморроем)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:34

  Economist написав:
  Игорь Алексеевич написав:Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?


Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:18

То проти нас санкції ввели, чи проти Росії, щось ніяк не розберу.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:00

  AndriyQ написав:То проти нас санкції ввели, чи проти Росії, щось ніяк не розберу.

Вважаєте, що коли в русні буває "панік бай", то в Україні навіть і тепер(!) не скупаються бакси запроданцями для москалячих бенефіціарів?
flysoulfly
 
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