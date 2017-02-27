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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:01
Игорь Алексеевич написав:
Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?
Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
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Economist
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:06
Economist написав: Игорь Алексеевич написав:
Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?
Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
ещё не даёт 10%, народ скучает за геморроем)
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:18
То проти нас санкції ввели, чи проти Росії, щось ніяк не розберу.
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AndriyQ
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:00
AndriyQ написав:
То проти нас санкції ввели, чи проти Росії, щось ніяк не розберу.
Вважаєте, що коли в русні буває "панік бай", то в Україні навіть і тепер(!) не скупаються бакси запроданцями для москалячих бенефіціарів?
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:35
zerocool написав: Zebra написав:
Получается по 10 тысяч грн в год расходы на горючее на человека (включая младенцев и пристарелых). Неплохо живём.
Це по 0.5л на день на людину, включаючи все – не лише особисті авто, але і поїздки на автобусах, маршрутках, всі доставки автотранспортом для всіх товарів, навіть паливо для кожного сміттєвозу туди входить, заправка генераторів тощо?
Ні, це дуже мало
Здається мені в "бідних" країнах такого нема. Отже ми не бідні. 0.5 літра в день на кожного, це теж не мало. Це фактично переміщення 500 кг на відстань 5 км на одну людину кожен день. Саме стільки можна перевезти в автомобілі вантажу за 0.5 літри не рахуючи вагу самого авто.
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Zebra
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:37
Zebra написав: zerocool написав: Zebra написав:
Получается по 10 тысяч грн в год расходы на горючее на человека (включая младенцев и пристарелых). Неплохо живём.
Це по 0.5л на день на людину, включаючи все – не лише особисті авто, але і поїздки на автобусах, маршрутках, всі доставки автотранспортом для всіх товарів, навіть паливо для кожного сміттєвозу туди входить, заправка генераторів тощо?
Ні, це дуже мало
Здається мені в "бідних" країнах такого нема. Отже ми не бідні. 0.5 літра в день на кожного, це теж не мало. Це фактично переміщення 500 кг на відстань 5 км на одну людину кожен день. Саме стільки можна перевезти в автомобілі вантажу за 0.5 літри не рахуючи вагу самого авто.
Сюди так чи інакше входить паливо на воєнні потреби, а там його треба просто без міри. Тож всі ці розрахунки в літрах на людину не мають сенсу
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Faceless
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:56
Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....
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ihorsic
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:03
ihorsic написав:
Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....
З 2010 року на форумі. Побачили що цінник трохи підріс і стрімголов до обмінки зливатись. Пограйтесь трохи на крипторинку, і почнете адекватніше сприймати відносні цифри.
Хоча моя думка залишається - це фальшиве зростання, бо економіка зростає, зарплати зростають, донати зростають, ЗВР зростають. Причин гривні обезцінюватися немає взагалі ніяких. Усі задіяні в економіці, усі крутяться, супермаркети, спортзали, торгові центри переповнені. Автомобільні дороги більш навантежені навіть ніж до війни, витрати пального зростають, населення заправляє повні баки і катається у булочні.
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Zebra
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:10
Zebra написав: ihorsic написав:
Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....
З 2010 року на форумі. Побачили що цінник трохи підріс і стрімголов до обмінки зливатись. Пограйтесь трохи на крипторинку, і почнете адекватніше сприймати відносні цифри.
Хоча моя думка залишається - це фальшиве зростання, бо економіка зростає, зарплати зростають, донати зростають, ЗВР зростають. Причин гривні обезцінюватися немає взагалі ніяких. Усі задіяні в економіці, усі крутяться, супермаркети, спортзали, торгові центри переповнені. Автомобільні дороги більш навантежені навіть ніж до війни, витрати пального зростають, населення заправляє повні баки і катається у булочні.
Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.
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antey1969
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