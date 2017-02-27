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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10710107111071210713>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 97
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?


Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:06

  Economist написав:
  Игорь Алексеевич написав:Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?


Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)

ещё не даёт 10%, народ скучает за геморроем)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:34

  Economist написав:
  Игорь Алексеевич написав:Финансовые ветки пустые - все ринулись в обменники?


Карусель дает 10% годових - вот все и кинулись крутить)
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:18

То проти нас санкції ввели, чи проти Росії, щось ніяк не розберу.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:00

  AndriyQ написав:То проти нас санкції ввели, чи проти Росії, щось ніяк не розберу.

Вважаєте, що коли в русні буває "панік бай", то в Україні навіть і тепер(!) не скупаються бакси запроданцями для москалячих бенефіціарів?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:35

  zerocool написав:
  Zebra написав:Получается по 10 тысяч грн в год расходы на горючее на человека (включая младенцев и пристарелых). Неплохо живём.

Це по 0.5л на день на людину, включаючи все – не лише особисті авто, але і поїздки на автобусах, маршрутках, всі доставки автотранспортом для всіх товарів, навіть паливо для кожного сміттєвозу туди входить, заправка генераторів тощо?
Ні, це дуже мало

Здається мені в "бідних" країнах такого нема. Отже ми не бідні. 0.5 літра в день на кожного, це теж не мало. Це фактично переміщення 500 кг на відстань 5 км на одну людину кожен день. Саме стільки можна перевезти в автомобілі вантажу за 0.5 літри не рахуючи вагу самого авто.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zebra написав:
  zerocool написав:
  Zebra написав:Получается по 10 тысяч грн в год расходы на горючее на человека (включая младенцев и пристарелых). Неплохо живём.

Це по 0.5л на день на людину, включаючи все – не лише особисті авто, але і поїздки на автобусах, маршрутках, всі доставки автотранспортом для всіх товарів, навіть паливо для кожного сміттєвозу туди входить, заправка генераторів тощо?
Ні, це дуже мало

Здається мені в "бідних" країнах такого нема. Отже ми не бідні. 0.5 літра в день на кожного, це теж не мало. Це фактично переміщення 500 кг на відстань 5 км на одну людину кожен день. Саме стільки можна перевезти в автомобілі вантажу за 0.5 літри не рахуючи вагу самого авто.
Сюди так чи інакше входить паливо на воєнні потреби, а там його треба просто без міри. Тож всі ці розрахунки в літрах на людину не мають сенсу
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:03

  ihorsic написав:Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....

З 2010 року на форумі. Побачили що цінник трохи підріс і стрімголов до обмінки зливатись. Пограйтесь трохи на крипторинку, і почнете адекватніше сприймати відносні цифри.

Хоча моя думка залишається - це фальшиве зростання, бо економіка зростає, зарплати зростають, донати зростають, ЗВР зростають. Причин гривні обезцінюватися немає взагалі ніяких. Усі задіяні в економіці, усі крутяться, супермаркети, спортзали, торгові центри переповнені. Автомобільні дороги більш навантежені навіть ніж до війни, витрати пального зростають, населення заправляє повні баки і катається у булочні.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:10

  Zebra написав:
  ihorsic написав:Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....

З 2010 року на форумі. Побачили що цінник трохи підріс і стрімголов до обмінки зливатись. Пограйтесь трохи на крипторинку, і почнете адекватніше сприймати відносні цифри.

Хоча моя думка залишається - це фальшиве зростання, бо економіка зростає, зарплати зростають, донати зростають, ЗВР зростають. Причин гривні обезцінюватися немає взагалі ніяких. Усі задіяні в економіці, усі крутяться, супермаркети, спортзали, торгові центри переповнені. Автомобільні дороги більш навантежені навіть ніж до війни, витрати пального зростають, населення заправляє повні баки і катається у булочні.

Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.
antey1969
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