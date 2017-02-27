RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10710107111071210713

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 97
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:повні баки


я вже почав губитися де тут на форумі сарказм, де методичка а де іпсо
daap
 
Повідомлень: 107
З нами з: 08.01.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:17

  antey1969 написав:Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.

Все правильно подсчитано. По моим экономическим ощущениям, населения в Украине сейчас больше, чем до войны. Раньше трудовые мигранты оценивались в 5-7 млн. Половина мужики. Сейчас какие трудовые мигранты? Выезд через решал стоит от 5 куе. Не каждый трудовой мигрант может такие бабки выложить.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12205
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 2645 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41

  Zebra написав:
  antey1969 написав:Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.

Все правильно подсчитано. По моим экономическим ощущениям, населения в Украине сейчас больше, чем до войны. Раньше трудовые мигранты оценивались в 5-7 млн. Половина мужики. Сейчас какие трудовые мигранты? Выезд через решал стоит от 5 куе. Не каждый трудовой мигрант может такие бабки выложить.

Ви здивуєтесь але існують схеми і до 1000
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 19.02.14
Подякував: 499 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:47

Коли протягом місяця варто міняти валюту? Прогноз курсу
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6018
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:48

  antey1969 написав:Так что экономика только вверх.
"покращення вже сьогодні!"

но сиюминутный курс к направлению экономики - вообще никак
flysoulfly
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10710107111071210713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3301, 3302, 3303
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33020 36295240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 07:18
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22908281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12945467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.