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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:13
Zebra написав:
повні баки
я вже почав губитися де тут на форумі сарказм, де методичка а де іпсо
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:17
antey1969 написав:
Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.
Все правильно подсчитано. По моим экономическим ощущениям, населения в Украине сейчас больше, чем до войны. Раньше трудовые мигранты оценивались в 5-7 млн. Половина мужики. Сейчас какие трудовые мигранты? Выезд через решал стоит от 5 куе. Не каждый трудовой мигрант может такие бабки выложить.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41
Zebra написав: antey1969 написав:
Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.
Все правильно подсчитано. По моим экономическим ощущениям, населения в Украине сейчас больше, чем до войны. Раньше трудовые мигранты оценивались в 5-7 млн. Половина мужики. Сейчас какие трудовые мигранты? Выезд через решал стоит от 5 куе. Не каждый трудовой мигрант может такие бабки выложить.
Ви здивуєтесь але існують схеми і до 1000
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:47
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:48
antey1969 написав:
Так что экономика только вверх.
"покращення вже сьогодні!"
но сиюминутный
курс к направлению экономики - вообще никак
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