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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:13
Zebra написав:
повні баки
я вже почав губитися де тут на форумі сарказм, де методичка а де іпсо
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:17
antey1969 написав:
Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.
Все правильно подсчитано. По моим экономическим ощущениям, населения в Украине сейчас больше, чем до войны. Раньше трудовые мигранты оценивались в 5-7 млн. Половина мужики. Сейчас какие трудовые мигранты? Выезд через решал стоит от 5 куе. Не каждый трудовой мигрант может такие бабки выложить.
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Zebra
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:41
Zebra написав: antey1969 написав:
Точно! И население тоже растет. Вон Автограф уже умудрился написать, что на Западе наших беженцев осталось всего 2.5 млн, он этот вывод сделал из количества пересечения границ туда-обратно.
Так что экономика только вверх.
Все правильно подсчитано. По моим экономическим ощущениям, населения в Украине сейчас больше, чем до войны. Раньше трудовые мигранты оценивались в 5-7 млн. Половина мужики. Сейчас какие трудовые мигранты? Выезд через решал стоит от 5 куе. Не каждый трудовой мигрант может такие бабки выложить.
Ви здивуєтесь але існують схеми і до 1000
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:47
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:48
antey1969 написав:
Так что экономика только вверх.
"покращення вже сьогодні!"
но сиюминутный
курс к направлению экономики - вообще никак
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:24
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............17.08.2023..........18.08.2023
дата розрахунку..............16.08.2023...........17.08.2023
Євро.................................39,911..................39,8415
...-0.17%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0895
(вчера 1.0914)
Во вчерашнем отчете курс евро указан неверно
Правильна сегодняшнее значение за вчера. Исправить уже не могу.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.24
(вчера 103.13).
Доллар продолжает медленно расти. Сегодня ночью был достигнут очередной максимум, на этот раз двухмесячный. После этого немного откатились.
Во вторник клиентский спрос серьезно превышал предложение, но на МБ (объеме интервенций) это почти не сказалось. Есть спрос со стороны банков.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 15:57
ihorsic написав:
Ну так що? Виходить все-таки рОкета! А я вчора поквапився ....
Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
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