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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10711107121071310714

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 97
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  mephala написав:а были же


був, але один вангователь на зарплаті НБУ. але він зара почне потроху счезать звідси
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 18:54

  zerocool написав:
  mephala написав:спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.

Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані


у всіх по різному. у нас так. сині купують і продають дорожче.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:52

  zerocool написав:
  mephala написав:спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.

Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
Везде разные курсы на синие и зелёные, а у Вас один??? Может по 37 берут все???
Какой город??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 19:58

  Игорь Алексеевич написав:
  zerocool написав:
  mephala написав:спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.

Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
Везде разные курсы на синие и зелёные, а у Вас один??? Может по 37 берут все???
Какой город??

Ну где это везде разные курсы то ? в Киеве одинаковые что на синие что на белые везде, разве что если совсем мотлох порисованный то тогда с комиссией только
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 20:05

  Игорь Алексеевич написав:
  zerocool написав:
  mephala написав:спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.

Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
Везде разные курсы на синие и зелёные, а у Вас один??? Может по 37 берут все???
Какой город??

Кам'янське - курс один. Тільки на 96 рік комісію просили, 2000+ без проблем
sergey_sryvkin
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