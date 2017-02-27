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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 18:46
mephala написав:
а были же
був, але один вангователь на зарплаті НБУ. але він зара почне потроху счезать звідси
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Додано: Чет 17 сер, 2023 18:54
zerocool написав: mephala написав:
спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.
Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
у всіх по різному. у нас так. сині купують і продають дорожче.
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mephala
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:52
zerocool написав: mephala написав:
спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.
Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
Везде разные курсы на синие и зелёные, а у Вас один??? Может по 37 берут все???
Какой город??
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 сер, 2023 19:58
Игорь Алексеевич написав: zerocool написав: mephala написав:
спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.
Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
Везде разные курсы на синие и зелёные, а у Вас один??? Может по 37 берут все???
Какой город??
Ну где это везде разные курсы то ? в Киеве одинаковые что на синие что на белые везде, разве что если совсем мотлох порисованный то тогда с комиссией только
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75stasstas75
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Додано: Чет 17 сер, 2023 20:05
Игорь Алексеевич написав: zerocool написав: mephala написав:
спред некоторые поставили просто конский - 38 на 38,5 за синие.
Спецом запитав у трьох найближчих обмінниках - скрізь приймають сині-білі без різниці та за один прайс, головне щоб у нормальному стані
Везде разные курсы на синие и зелёные, а у Вас один??? Может по 37 берут все???
Какой город??
Кам'янське - курс один. Тільки на 96 рік комісію просили, 2000+ без проблем
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Додано: Чет 17 сер, 2023 21:03
дозволили гривні падати?
хто знайшов цікаві коментарі про скажене падіння гривні?
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Yuri_61
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