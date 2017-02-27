l_e_x написав:Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках... А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!! А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37! Коротше, так і не здала... Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80) Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...
Так і у Львові в інтернеті писало після обіду в деяких обмінках пА38 - але їхати в другий кінець міста... Я думав, що дружина на "нашій вулиці" обміняє хоч пА 37,80(так як в банку Львів) - ну але ж не на 40копійок дешевше???!
l_e_x написав:Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках... А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!! А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37! Коротше, так і не здала... Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80) Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...
То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷
Да во Львове счя 96-го берут либо по курсу приема привата , либо на 5 коп выше , все что выше 96 по цене уже не разделяют , банк львов 96 берет без питань .