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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 сер, 2023 22:55
Успіх написав: l_e_x написав:
Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках...
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37!
Коротше, так і не здала...
Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80)
Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...
То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷
Ти ж писав у іншій гілці, що дружина втекла з грошима і дітьми закордон кілька днів тому.
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Додано: Чет 17 сер, 2023 23:06
Zebra написав: Успіх написав: l_e_x написав:
Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках...
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37!
Коротше, так і не здала...
Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80)
Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...
То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷
Ти ж писав у іншій гілці, що дружина втекла з грошима і дітьми закордон кілька днів тому.
Я не писав "за кордон"!
Я просто написав 2 речення - не дописавши їх
>>>
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А ви переживали за Долярчика. Жартівник він
Якщо щось - я написав правду!
Що декілька днів тому - моя дружина виїхала... в іншу область
І взяла з собою гроші і дітей... - ну так, бо їздила на Шатські озера
Але я реакцію всіх форумчан оцінив!
Люди - НЕ змінюються!©
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