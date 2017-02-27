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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10712107131071410715

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 97
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
3%
3
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:55

  Успіх написав:
  l_e_x написав:Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках...
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37!
Коротше, так і не здала...
Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80)
Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...

То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷

Ти ж писав у іншій гілці, що дружина втекла з грошима і дітьми закордон кілька днів тому.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 23:06

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Zebra написав:
  Успіх написав:
  l_e_x написав:Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках...
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37!
Коротше, так і не здала...
Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80)
Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...

То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷

Ти ж писав у іншій гілці, що дружина втекла з грошима і дітьми закордон кілька днів тому.

Я не писав "за кордон"!
Я просто написав 2 речення - не дописавши їх ;) >>>
  Успіх написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!

А ви переживали за Долярчика. Жартівник він

Якщо щось - я написав правду!
Що декілька днів тому - моя дружина виїхала... в іншу область :D
І взяла з собою гроші і дітей... - ну так, бо їздила на Шатські озера :D

Але я реакцію всіх форумчан оцінив! ;)

Люди - НЕ змінюються!©
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