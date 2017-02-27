Що це з курсом? Підстригання барашків? А потім вниз, в теплі долини?
Чи дана команда: до НР курс 45 був ? (Щоб бюджетні зобов"язання виконати без друкарського верстата?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що це з курсом? Підстригання барашків? А потім вниз, в теплі долини?
Чи дана команда: до НР курс 45 був ? (Щоб бюджетні зобов"язання виконати без друкарського верстата?)
Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:19
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:15
получается что тогда нал командовал межбанком?
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:36
Як на мене, не важливо кто наком стоял, важливий сухий залишок - весна та літо - гривна - міцна, осінь та зима - гривна слабне (перевірено досвідом)
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:52
sergikkc007 Весь 19 рік гривня міцніла,
в 20 суттєве послаблення січень-березень, і повільне з червня до кінця року,
в 21 році зміцнення до листопада і далі послаблення на фоні новин про війну.
Не бачу патерна
Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:59
В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну ок. Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.08.2023.........21.08.2023
дата розрахунку...............17.08.2023..........18.08.2023
Євро..................................39,8415...............39,7245...-0.29%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0863 (вчера 1.0895)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.52 (вчера 103.24).
Этой ночью индекс доллара повторил пик предыдущей ночи. После этого отскочил и сейчас снова растет. Отскок менее глубокий, чем накануне, а рост выглядит чуть более уверенным. Курсовая пила последних пару суток выглядит горизонтальной, но есть ощущение потенциала роста.
В среду снова наблюдался всплеск клиентского спроса, что потребовало немалых вливаний со стороны НБУ.
........................................
Ничего существенного я в этом не увидел, но и пройти мимо было бы неправильно. Предоставление информации для жалоб может сделать рынок чуть цивилизованней.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:30
Пока работает карусель, то в стране всё под контролем НБУ. Конечно ж....может настать и главное, когда её никто и не ожидал.
И даже не по тем схемам, которых все боялись...
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