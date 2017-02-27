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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10713107141071510716>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 98
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що це з курсом? Підстригання барашків? А потім вниз, в теплі долини?
Чи дана команда: до НР курс 45 був ? (Щоб бюджетні зобов"язання виконати без друкарського верстата?)
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:19

  Yuri_61 написав:Що це з курсом? Підстригання барашків? А потім вниз, в теплі долини?
Чи дана команда: до НР курс 45 був ? (Щоб бюджетні зобов"язання виконати без друкарського верстата?)


Боже! Ви як малі діти! Кожного року відбувається одне і теж...і кожного року подиву нема меж...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:15

  sergikkc007 написав:
  Yuri_61 написав:Що це з курсом? Підстригання барашків? А потім вниз, в теплі долини?
Чи дана команда: до НР курс 45 був ? (Щоб бюджетні зобов"язання виконати без друкарського верстата?)


Боже! Ви як малі діти! Кожного року відбувається одне і теж...і кожного року подиву нема меж...

получается что тогда нал командовал межбанком?
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergikkc007 написав:Ви як малі діти! Кожного року відбувається одне і теж...і кожного року подиву нема меж..
Що саме?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:36

Як на мене, не важливо кто наком стоял, важливий сухий залишок - весна та літо - гривна - міцна, осінь та зима - гривна слабне (перевірено досвідом)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:52

sergikkc007 Весь 19 рік гривня міцніла,
в 20 суттєве послаблення січень-березень, і повільне з червня до кінця року,
в 21 році зміцнення до листопада і далі послаблення на фоні новин про війну.
Не бачу патерна
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:59

В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ну ок. Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:24

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................18.08.2023.........21.08.2023
дата розрахунку...............17.08.2023..........18.08.2023
Євро..................................39,8415...............39,7245...-0.29%
Долар США.......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0863 (вчера 1.0895)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.52 (вчера 103.24).
Этой ночью индекс доллара повторил пик предыдущей ночи. После этого отскочил и сейчас снова растет. Отскок менее глубокий, чем накануне, а рост выглядит чуть более уверенным. Курсовая пила последних пару суток выглядит горизонтальной, но есть ощущение потенциала роста.

В среду снова наблюдался всплеск клиентского спроса, что потребовало немалых вливаний со стороны НБУ.
........................................
НБУ слегка изменил правила валютообмена.
Ничего существенного я в этом не увидел, но и пройти мимо было бы неправильно. Предоставление информации для жалоб может сделать рынок чуть цивилизованней.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 15:30

Пока работает карусель, то в стране всё под контролем НБУ. Конечно ж....может настать и главное, когда её никто и не ожидал. :shock:
И даже не по тем схемам, которых все боялись... :(
Игорь Алексеевич
 
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