Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:16
Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:22
Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:09
Не буде того вже двіжу як колись, я впевнений. З таким свинським відношенням ,,бАгінь,,-касирш банків не взлетить карусель. Ото ще може за трохи зарплатної гривні якісь кілька соток докупить на конверт депо. А кататися на каруселі на нахом'ячені сині, ну нафіг. Попередній раз касирша в приматі видала 5 шт бомажок норм з 26 (2600 замовлених). Інші повернув. Крайній раз вже хітріше видавала, на лоха розрахунок. ,,Я видаю які є і нічого мінять не буду, тільки прийом в обмін на гривню,,. Ну і наділила таких в рижих пятнах, наче з трупа ті долари і забитих штампами ,,Ну я же вас предупреждала что могут быть пятнышки, штампи.,, Нафіг. Під касою зробив в примат-24 поповнення приват вкладу ,,забирайте свій мотлох,,. 1 норм з 26. Каруселі це зараз якщо спиш з касиршою банку , або міцна нервова система. Їздить через все місто і шукать де є адекватна касир. Замовляти валюту на те аідділення і інші рази надіятися що знов там повезе.
Мотлох тулили крім привати і в півні, тасі, альянсі.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 18 сер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:14
у циклів є певні причини, які не завжди прив'язані до дат. 2019 - яркий приклад.
тому сліпа віра в цикли на підставі, а так було декілька років, - необґрунтована.
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