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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10713107141071510716

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 98
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:16

Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:22

  sergikkc007 написав:В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення :)


Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  lov2108 написав:Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.


Термінал Привату точно приймає)
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  lov2108 написав:і саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).


ощад дуже зараз демократичний, приймає з печатками та потерті в розумній мірі.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:09

  Дюрі-бачі написав:Ну ок. Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс.

Не буде того вже двіжу як колись, я впевнений. З таким свинським відношенням ,,бАгінь,,-касирш банків не взлетить карусель. Ото ще може за трохи зарплатної гривні якісь кілька соток докупить на конверт депо. А кататися на каруселі на нахом'ячені сині, ну нафіг. Попередній раз касирша в приматі видала 5 шт бомажок норм з 26 (2600 замовлених). Інші повернув. Крайній раз вже хітріше видавала, на лоха розрахунок. ,,Я видаю які є і нічого мінять не буду, тільки прийом в обмін на гривню,,. Ну і наділила таких в рижих пятнах, наче з трупа ті долари і забитих штампами ,,Ну я же вас предупреждала что могут быть пятнышки, штампи.,, Нафіг. Під касою зробив в примат-24 поповнення приват вкладу ,,забирайте свій мотлох,,. 1 норм з 26. Каруселі це зараз якщо спиш з касиршою банку :mrgreen: , або міцна нервова система. Їздить через все місто і шукать де є адекватна касир. Замовляти валюту на те аідділення і інші рази надіятися що знов там повезе.
Мотлох тулили крім привати і в півні, тасі, альянсі.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 18 сер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:14

  Amat написав:
  sergikkc007 написав:В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення :)


Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:

у циклів є певні причини, які не завжди прив'язані до дат. 2019 - яркий приклад.

тому сліпа віра в цикли на підставі, а так було декілька років, - необґрунтована.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:28

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Гурман написав:
  Успіх написав:
  l_e_x написав:Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках...
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37!
Коротше, так і не здала...
Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80)
Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...

То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷
Да во Львове счя 96-го берут либо по курсу приема привата , либо на 5 коп выше , все что выше 96 по цене уже не разделяют , банк львов 96 берет без питань .

Так, підтверджую.
Питання касирки було лише - "тільки не дуже затерті!"))
Сьогодні моя дружина здала в цей банк 1,5К всі 96го пА37,83 і відкрила конвертдепо...
Більшість була потерті і зігнуті трошки на портреті, але НЕ пописані і без штампиків!(такі я минулого місяця особисто вибирав/казав касирці/ з пачки мотлоху в приваті під час своєї відпустки...)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:03

  Shaman написав:
  Amat написав:
  sergikkc007 написав:В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення :)


Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:

у циклів є певні причини, які не завжди прив'язані до дат. 2019 - яркий приклад.

тому сліпа віра в цикли на підставі, а так було декілька років, - необґрунтована.



Під час війни, з ручним керування курсу, в умовах згортання економіки... хіба взагалі можна казати про будь-яке обгрунтування прогнозів курсу ? :mrgreen:

Тільки сліпа віра і залишилась..., а ще слабка надія на виконання забов'язань по "певних коридорах" при погашенні певних випусків цінних паперів :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:34

  lov2108 написав:Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.


1996 року випуску курс менший
а 2006 рік по тому ж курсу, що й сині.
Перші сині долари (2009 року випуску) зявилися в обігу лише в 2013, може навіть пізніше
Yuri_61
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