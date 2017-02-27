|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:16
Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2397
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:22
sergikkc007 написав:
В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення
Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
3
1
Додано: П'ят 18 сер, 2023 16:47
lov2108 написав:
Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
Термінал Привату точно приймає)
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 155
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:03
lov2108 написав:
і саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
ощад дуже зараз демократичний, приймає з печатками та потерті в розумній мірі.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2333
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 695 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:09
Дюрі-бачі написав:
Ну ок. Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс.
Не буде того вже двіжу як колись, я впевнений. З таким свинським відношенням ,,бАгінь,,-касирш банків не взлетить карусель. Ото ще може за трохи зарплатної гривні якісь кілька соток докупить на конверт депо. А кататися на каруселі на нахом'ячені сині, ну нафіг. Попередній раз касирша в приматі видала 5 шт бомажок норм з 26 (2600 замовлених). Інші повернув. Крайній раз вже хітріше видавала, на лоха розрахунок. ,,Я видаю які є і нічого мінять не буду, тільки прийом в обмін на гривню,,. Ну і наділила таких в рижих пятнах, наче з трупа ті долари і забитих штампами ,,Ну я же вас предупреждала что могут быть пятнышки, штампи.,, Нафіг. Під касою зробив в примат-24 поповнення приват вкладу ,,забирайте свій мотлох,,. 1 норм з 26. Каруселі це зараз якщо спиш з касиршою банку
, або міцна нервова система. Їздить через все місто і шукать де є адекватна касир. Замовляти валюту на те аідділення і інші рази надіятися що знов там повезе.
Мотлох тулили крім привати і в півні, тасі, альянсі.
Востаннє редагувалось alex lem
в П'ят 18 сер, 2023 17:16, всього редагувалось 1 раз.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2871
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:14
Amat написав: sergikkc007 написав:
В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення
Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:
у циклів є певні причини, які не завжди прив'язані до дат. 2019 - яркий приклад.
тому сліпа віра в цикли на підставі, а так було декілька років, - необґрунтована.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4048
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:28
Гурман написав: Успіх написав: l_e_x написав:
Можливо, але сьогодні в обмінках з гарним курсом немає гривні
Шкода, що тут сьогодні ніхто не відгукнувся з міста Лева про курси в обмінках...
А от моя дружина хотіла здати сьогодні "завалявшихся" 1,5Кдол.(96р.) - так в трьох найближчих обмінках(в радіусі 1+км) курс на прийом писало 37,60!!!
А в обмінці ТЦ - то взагалі, приймали по курсу менше 37!
Коротше, так і не здала...
Завтра поїде в банк Львів і там здасть, і там же на конвертдепо(сьогодні курс в цьому банку був 37,80)
Звичайно, що завтра може і впасти курс... ну але то вже нюанси...
То де ж ті ваші обмінки на прийом пА38?🤷
Да во Львове счя 96-го берут либо по курсу приема привата , либо на 5 коп выше , все что выше 96 по цене уже не разделяют , банк львов 96 берет без питань
.
Так, підтверджую.
Питання касирки було лише - "тільки не дуже затерті!"))
Сьогодні моя дружина здала в цей банк 1,5К всі 96го пА37,83 і відкрила конвертдепо...
Більшість була потерті і зігнуті трошки на портреті, але НЕ пописані і без штампиків!(такі я минулого місяця особисто вибирав/казав касирці/ з пачки мотлоху в приваті під час своєї відпустки...)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5213
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 824 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
1
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:03
Shaman написав: Amat написав: sergikkc007 написав:
В кожному правилі є свої винятки...давайте краще дивитися вперед, прогнозую, що до лютого будемо свідками слабкої гривні, а в березні відбудеться її чергове зміцнення
Мені здається, що цикл трохи зсувається...
Тому наступного року гадаю гривня почне зміцнюватись трохи пізніше ніж в березні (-:
у циклів є певні причини, які не завжди прив'язані до дат. 2019 - яркий приклад.
тому сліпа віра в цикли на підставі, а так було декілька років, - необґрунтована.
Під час війни, з ручним керування курсу, в умовах згортання економіки... хіба взагалі можна казати про будь-яке обгрунтування прогнозів курсу ?
Тільки сліпа віра і залишилась..., а ще слабка надія на виконання забов'язань по "певних коридорах" при погашенні певних випусків цінних паперів
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 676 раз.
-
- Профіль
-
3
1
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:34
lov2108 написав:
Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
1996 року випуску курс менший
а 2006 рік по тому ж курсу, що й сині.
Перші сині долари (2009 року випуску) зявилися в обігу лише в 2013, може навіть пізніше
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2603
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33036
|36296803
|
|
|7976
|22908758
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12945882
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|