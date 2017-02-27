Додано: П'ят 18 сер, 2023 17:09

Дюрі-бачі написав: Ну ок. Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс. Ну ок. Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс.

Не буде того вже двіжу як колись, я впевнений. З таким свинським відношенням ,,бАгінь,,-касирш банків не взлетить карусель. Ото ще може за трохи зарплатної гривні якісь кілька соток докупить на конверт депо. А кататися на каруселі на нахом'ячені сині, ну нафіг. Попередній раз касирша в приматі видала 5 шт бомажок норм з 26 (2600 замовлених). Інші повернув. Крайній раз вже хітріше видавала, на лоха розрахунок. ,,Я видаю які є і нічого мінять не буду, тільки прийом в обмін на гривню,,. Ну і наділила таких в рижих пятнах, наче з трупа ті долари і забитих штампами ,,Ну я же вас предупреждала что могут быть пятнышки, штампи.,, Нафіг. Під касою зробив в примат-24 поповнення приват вкладу ,,забирайте свій мотлох,,. 1 норм з 26. Каруселі це зараз якщо спиш з касиршою банку, або міцна нервова система. Їздить через все місто і шукать де є адекватна касир. Замовляти валюту на те аідділення і інші рази надіятися що знов там повезе.Мотлох тулили крім привати і в півні, тасі, альянсі.