Як думаєте, чи могла розпочата виплата з карток є-відновлення на курс вплинути долара?
Суми там дуже немаленькі на відновлення приватних будинків. Думаю так, на 10 млрд доларів як мінімум.
Раніше ця програма ще не працювала, а зараз на повну силу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Як думаєте, чи могла розпочата виплата з карток є-відновлення на курс вплинути долара?
Суми там дуже немаленькі на відновлення приватних будинків. Думаю так, на 10 млрд доларів як мінімум.
Раніше ця програма ще не працювала, а зараз на повну силу.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:48
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