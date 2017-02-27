|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:42
Як думаєте, чи могла розпочата виплата з карток є-відновлення на курс вплинути долара?
Суми там дуже немаленькі на відновлення приватних будинків. Думаю так, на 10 млрд доларів як мінімум.
Раніше ця програма ще не працювала, а зараз на повну силу.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2604
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:48
lov2108 написав:
Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.
1996 Приват термінал або каса
2001-2003-2006 в повах беруть без питань (Київ)
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 589
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2240 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:36
THB написав:
Слить синие,а получить непонятно что
Во вторник монобанк выдал новенькими синими.
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 378
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:46
Успіх написав:
Так, підтверджую.
Питання касирки було лише - "тільки не дуже затерті!"))
Сьогодні моя дружина здала в цей банк 1,5К всі 96го пА37,83 і відкрила конвертдепо...
Більшість була потерті і зігнуті трошки на портреті, але НЕ пописані і без штампиків!(такі я минулого місяця особисто вибирав/казав касирці/ з пачки мотлоху в приваті під час своєї відпустки...)
Підкажіть, чи потрібно бути клієнтом цього банка (карту їх мати тощо) щоб робити валютообмінні операції, чи можна прям з вулиці прийти і обміняти? Дякую.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:26
- 69 копеек в каждой гривне - это не украинские деньги, а деньги международных партнёров, — Арахамия
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18809
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2181 раз.
- Подякували: 3129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33040
|36297334
|
|
|7976
|22908880
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12945993
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|