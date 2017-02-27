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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10714107151071610717

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 98
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
33%
32
37,50-38,00
32%
31
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
3
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 20:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як думаєте, чи могла розпочата виплата з карток є-відновлення на курс вплинути долара?
Суми там дуже немаленькі на відновлення приватних будинків. Думаю так, на 10 млрд доларів як мінімум.
Раніше ця програма ще не працювала, а зараз на повну силу.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:48

  lov2108 написав:Підкажіть, як зараз банки і які саме в Києві без питань і головомийки приймають зелені доляри 1996-2006? Деякі без перегибів, а деяки з перегибом (полоскою на портреті).
Дяка.

1996 Приват термінал або каса
2001-2003-2006 в повах беруть без питань (Київ)
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  THB написав:Слить синие,а получить непонятно что

Во вторник монобанк выдал новенькими синими.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 22:46

  Успіх написав:Так, підтверджую.
Питання касирки було лише - "тільки не дуже затерті!"))
Сьогодні моя дружина здала в цей банк 1,5К всі 96го пА37,83 і відкрила конвертдепо...
Більшість була потерті і зігнуті трошки на портреті, але НЕ пописані і без штампиків!(такі я минулого місяця особисто вибирав/казав касирці/ з пачки мотлоху в приваті під час своєї відпустки...)

Підкажіть, чи потрібно бути клієнтом цього банка (карту їх мати тощо) щоб робити валютообмінні операції, чи можна прям з вулиці прийти і обміняти? Дякую.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 23:26

- 69 копеек в каждой гривне - это не украинские деньги, а деньги международных партнёров, — Арахамия
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 07:19

Чому центральні банки світу запроваджують цифрові валюти та навіщо це Україні
Модератор
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