а чи варто вже починати перейматися за майбутнє існування готівкового або безготівкового долара в Україні в зв"язку з впровадженням CBDC в США? Тобто не обнулять існуючи долари? Або не буде так, що громадяни США і друзі по НАТО можуть мінять існуючі долари на CBDC у співвідношені 1:1, а решта всього світу 10:1? І це вже початок кінця фізичного існування долара Чи це нововведення придумано виключно для боротьби з біткоїном і альтами? І паперовим доларм введення CBDC не загрожує небезпека хоча б 10 років найближчих? Я навіть тему оерму створив на форумі, але всі чомусь проявляють байдужість
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 сер, 2023 13:19, всього редагувалось 5 разів.
а чи варто вже починати перейматися за майбутнє існування готівкового або безготівкового долара в Україні в зв"язку з впровадженням CBDC в США? Тобто не обнулять існуючи долари? Або не буде так, що громадяни США і друзі по НАТО можуть мінять існуючі долари на CBDC у співвідношені 1:1, а решта всього світу 10:1? І це вже початок кінця фізичного існування долара Чи це нововведення придумано виключно для боротьби з біткоїном і альтами? І паперовим доларм введення CBDC не загрожує небезпека хоча б 10 років найближчих? Я навіть тему оерму створив на форумі, але всі чомусь проявляють байдужість
Це буде черговий стебний експеримент України - "віртуальні намисто - проти корупції", громадяни США просто іржатимуть, одночасно похрустуючи своїми готівковими долярами у своїх кишенях.