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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10715107161071710718

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 100
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
32
37,50-38,00
32%
32
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:07


а чи варто вже починати перейматися за майбутнє існування готівкового або безготівкового долара в Україні в зв"язку з впровадженням CBDC в США? Тобто не обнулять існуючи долари? Або не буде так, що громадяни США і друзі по НАТО можуть мінять існуючі долари на CBDC у співвідношені 1:1, а решта всього світу 10:1? І це вже початок кінця фізичного існування долара :shock: :o :( :?:
Чи це нововведення придумано виключно для боротьби з біткоїном і альтами? І паперовим доларм введення CBDC не загрожує небезпека хоча б 10 років найближчих?
Я навіть тему оерму створив на форумі, але всі чомусь проявляють байдужість
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 сер, 2023 13:19, всього редагувалось 5 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:08

  Yuri_61 написав:


ачи варто вже перейматися за майбутнє існування готівкового або безготівкового долара в Україні в зв"язку З ВПРОВАДЖЕННЯМ CBDC в США? Тобто не обнулять існуючи долари?

Обнулять.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:20

Yuri_61 Зробіть так і все буде добре:

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:24

ще раз: CBDC задумано як інструмент боротьби з біткоїном і альтами, а не для того, щоб обнулити долари за межами США?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 сер, 2023 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:28

  Yuri_61 написав:

а чи варто вже починати перейматися за майбутнє існування готівкового або безготівкового долара в Україні в зв"язку з впровадженням CBDC в США? Тобто не обнулять існуючи долари? Або не буде так, що громадяни США і друзі по НАТО можуть мінять існуючі долари на CBDC у співвідношені 1:1, а решта всього світу 10:1? І це вже початок кінця фізичного існування долара :shock: :o :( :?:
Чи це нововведення придумано виключно для боротьби з біткоїном і альтами? І паперовим доларм введення CBDC не загрожує небезпека хоча б 10 років найближчих?
Я навіть тему оерму створив на форумі, але всі чомусь проявляють байдужість

Це буде черговий стебний експеримент України - "віртуальні намисто - проти корупції", громадяни США просто іржатимуть, одночасно похрустуючи своїми готівковими долярами у своїх кишенях.
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:31

  sergikkc007 написав:
  Yuri_61 написав:Що це з курсом? Підстригання барашків? А потім вниз, в теплі долини?
Чи дана команда: до НР курс 45 був ? (Щоб бюджетні зобов"язання виконати без друкарського верстата?)


Боже! Ви як малі діти! Кожного року відбувається одне і теж...і кожного року подиву нема меж...


т.е. вы взяли один критерий - сезон - и у вас сложился пазл? как все просто.
mephala
 
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  Дюрі-бачі написав: Мій прогноз: карусельщики втримають курс готівкового долара в коридорі 38-39 до моменту, коли НБУ підніме офіційний курс.
8) до середини вересня 2023?
flysoulfly
 
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  sailed написав: в универсале все кассиры и сотрудники банка сидели в футболках монобанка
:) "скажи-ка, дядя [Горох], ведь не даром?..."©
flysoulfly
 
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