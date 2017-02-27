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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10716107171071810719

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 101
Менше 35,00
3%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
32%
32
37,50-38,00
32%
32
38,00-38,50
12%
12
38,50-39,00
4%
4
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
4%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alexkievukraine написав:Да какойто нездоровый движ с курсом... Похоже на инсайд и кто то гребет валюту ... НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...


Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 17:43

  sailed написав:
  Alexkievukraine написав:Да какойто нездоровый движ с курсом... Похоже на инсайд и кто то гребет валюту ... НБУ не обязательно ждать до заседания, могут хоть завтра...


Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6

мене дивує те що вас дивує це :lol: Про це було відомо ще даааавноооо - 17 липня 2023 року педерація вийшла із зернової угоди і 17 серпня РАПТОМ несподівано негадано курс того
viewtopic.php?p=5603419#p5603419
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16

Причем сдесь сделка? На мб на этой неделе спроса на валюту не было, на мб все как и было... Сделка не причем.. Курс вырос в обменках из за повышенного спроса и спрос не от пересичных.... А для тех кто в танке сделка не работала в полной мере уже давно...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ИМХО основна причина росту курсу - Приват банк не став продавати $ по старому курсу і підняв його до 38,00 (небажання НБУ збивати ажіотаж).
Дюрі-бачі
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