Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зачем искать черную кошку в комнате, какие-то инсайды выдумывать. Всё на поверхности, у нас проблемы с вывозом зерна. До того как зерновая сделка перестала работать - с курсом всё было хорошо, уверенно приближались к 36.6
Додано: Суб 19 сер, 2023 17:43
мене дивує те що вас дивує це Про це було відомо ще даааавноооо - 17 липня 2023 року педерація вийшла із зернової угоди і 17 серпня РАПТОМ несподівано негадано курс того
viewtopic.php?p=5603419#p5603419
Додано: Суб 19 сер, 2023 18:16
Причем сдесь сделка? На мб на этой неделе спроса на валюту не было, на мб все как и было... Сделка не причем.. Курс вырос в обменках из за повышенного спроса и спрос не от пересичных.... А для тех кто в танке сделка не работала в полной мере уже давно...
Додано: Суб 19 сер, 2023 18:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО основна причина росту курсу - Приват банк не став продавати $ по старому курсу і підняв його до 38,00 (небажання НБУ збивати ажіотаж).
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